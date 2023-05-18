Эстония разрешила продлевать ВНЖ белорусским студентам, ученым и врачам 18.05.2023, 14:05

В санкционные списки внесли изменения.

Правительство Эстонии решило исключить из санкционных списков белорусских и российских студентов, врачей и ученых, приехавших в страну до начала войны в Украине, передает портал ERR.

В санкционном режиме будет сделано узконаправленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан Беларуси и России, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в Эстонии.

Если они прибыли в Эстонию до начала войны в Украине, они смогут ходатайствовать о новом виде на жительство. Исключение не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство.

При этом разрешение на продление ВНЖ будет сделано для тех, кто сдал все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу и владеют эстонским языком как минимум на уровне B2. На академических работников требование владеть языком не распространяется.

В 2022/2023 учебном году в эстонских вузах учится 298 граждан Беларуси и России, на которых распространяется санкционный режим. По данным Департамента здоровья, в 2022–2023 году в Эстонии в качестве врачей были зарегистрированы 6 врачей, а также 3 стоматолога из Беларуси. По данным Министерства образования и науки, в настоящее время в эстонских вузах работает три академических работника, подпадающих под исключение из санкций, у которых имеется временное основание на пребывание в Эстонии и которые получили визу после начала полномасштабное агрессии России против Украины, но до ужесточения санкционного режима.

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