Владимир Фесенко: В деле с разработчиками «Кинжалов» присутствует китайский след 3 18.05.2023, 14:30

3,558

Владимир Фесенко

Фото: Укринформ

Сейчас Путин — это Гитлер после 1943-го года.

В России трех разработчиков гиперзвуковых ракет арестовали по обвинению в государственной измене. Что стоит за этим делом?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— В России сейчас происходит быстрое превращение авторитарного режима в тоталитарный. С элементами сталинизма, массовыми доносами, преследованием оппозиции. Полного превращения в тоталитарный режим еще не произошло, но процесс идет.

Что касается ситуации с арестованными разработчиками, то она вызывает много вопросов. Вызывает подозрение то, что после того, как стало известно, что «Кинжалы» сбиваются в Украине современными западными системами ПВО (в первую очередь американской Patriot), то сразу после этого арестовывают трех разработчиков и предъявляют обвинение в госизмене.

Не является ли это наказанием за то, что они что-то не так сделали? Может, завысили качественные характеристики своего изделия или украли деньги? Но тогда бы статья была другая, а тут — государственная измена.

Судя по тому, что пишут российские источники, полуофициальная версия гласит, что им предъявляют подозрение в том, что они эту информацию то ли передали, то ли продали китайцам. Заметьте, не украинцам или американцам, а китайцам. Это, кстати, не первое такое дело.

Уже было несколько дел, когда ученые из Сибири, у которых, судя по всему, есть научно-академические контакты с китайскими коллегами, плюс они публикуются в научных журналах, вот их тоже преследовали и очно также обвиняли в госизмене. В том, что они якобы передавали или опубликовали секретную информацию.

В данном случае присутствует китайский след либо шпиономания в России уже достигла таких пределов, когда после каких-то военных неудач начинают искать виноватых уже даже среди ученых, которые участвовали в разработках тех или иных видов оружия.

Может быть, это совпадение или есть логическая связь — нужно было найти виноватых, сорвать на ком-то зло. Возможно, что чиновники Минобороны РФ недовольные тем, что «Кинжалы» оказались не таким «чудо-оружием», как они всем рассказывали, решили сорвать зло на конкретных ученых, а повод — придумывается. В этом случае придумали, что они якобы кому-то сливали секретную информацию.

— Касательно «Кинжалов», Путин ранее заявлял, что они будут щелкать Patriot как орешки. Глава Кремля изначально блефовал или его могли обмануть чиновники из Минобороны?

— Мне нынешняя ситуация Путина и то, что с ним происходит, напоминает Гитлера после 1943-го года. После поражения в СССР Гитлер начал делать ставку на «чудо-оружие». Он понимал, что не хватает ресурсов, чтобы выиграть войну, сил все меньше и оружия не хватает, война идет на два фронта.

Мне кажется, что у Путина похожая история. Чисто психологическая деформация и не только у него, но и у Минобороны РФ. Они понимают, что выиграть войну не могут, проигрывать не хотят и для них это чрезвычайно опасно, поэтому ищут «чудо-оружие».

Они могли искренне поверить разработчикам, а потом начинается известная ситуация, когда работает пропагандистская раскрутка чего-либо. Потом и те, кто заказывал эту пропагандистскую раскрутку, сами начинают в это верить. Это очень известный психологический феномен.

Любой политтехнолог расскажет вам множество примеров, когда кандидат заказывал какую-то кампанию, а потом сам начинал в это верить. Так это было убедительно, красиво, хорошо сказано. Вот так и в ситуации с «Кинжалами».

С одной стороны, желание и стремление получить «супероружие», его начинают пиарить и невольно сами руководители начинают верить, что у них в руках крутая система, которая может сделать все, что угодно.

Путин же не технический специалист. Ему сказали, что вот эта система будет поражать американскую ПВО Patriot. Он, естественно, обрадовался, наверняка в это искреннее поверил, а посколько сейчас оказалось, что есть проблемы, то что в это случае делают? Сталин сажал, а некоторых и расстреливал. Путин, видимо, тоже решил подражать Сталину в этом плане.

В любом случае — это поиск виновных. Это сейчас в России идет в разных сферах. Разборки между Пригожиным и руководством Минобороны РФ точно также — поиск виновных. Будут искать крайнего, виновного в военных неудачах. По «Кинжалам» сейчас крайних нашли в лице разработчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».