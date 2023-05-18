Россия потеряла 50 тысяч ученых за пять лет 18.05.2023, 18:25

На фоне войны в Украине и мобилизации «утечка мозгов» ускорилась.

В то время как российские власти заявляют о необходимости добиться технологического суверенитета, Россия продолжает стремительно терять научный потенциал.

За последние пять лет страна лишилась 50 тыс. научных сотрудников, заявил вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон.

«Основная проблема в России сложилась следующая: в течение последних пяти лет только Россия — никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере — а Россия потеряла 50 тысяч человек», — сказал Пармон на общем собрании отделения (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, страна упустила тех, кто мог бы помочь достичь "технологического суверенитета" и работал бы над наукоемкими технологиями. Чтобы снова привлечь способных людей в науку и дойти «хотя бы до приблизительно среднего уровня» технологически развитых стран, государству придется «примерно в три раза» увеличить финансирование исследований, подчеркнул Пармон.

«Естественно, стоит вопрос о дискриминации зарплаты ученых в регионах и мегаполисах, потому что 200% по отношению к средней зарплате — это несерьезно, наука — она везде наука», — добавил председатель СО РАН.

Ранее Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН опубликовал открытое письмо к властям в связи с арестом троих его ученых по подозрению в госизмене. «Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. […] Мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене», — отметили они.

Также ученые обратили внимание на то, как создавшаяся атмосфера влияет на научную молодежь. «Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки. Ряд научных направлений просто закрывается, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями», — написали ученые.

Ранее ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий говорил, что за последние десять лет число ученых в России младше 30 лет сократилось на 25%. «Согласно Форме 2-Наука Росстата, общее количество молодых исследователей в возрасте до 30 лет в России снижается — в 2010 году их было 71 тысяча, в том числе с ученой степенью 4350 человек, а в 2021 году их стало 53 тысячи, в том числе с ученой степенью 1750», — сказал Садовничий на расширенном заседании Российского союза ректоров.

Вместе с тем общая численность ученых в России по итогам 2021 года опустилась до исторического минимума — 340,1 тыс. человек, следует из подсчетов ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Количество научных работников в стране устойчиво сокращается с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. С 2014-го по 2021 год ученых стало меньше на 10,5%, или на 76 тыс. человек.

При этом на момент распада СССР в России было 992 тыс. исследователей, а страна находилась на первом месте в мире по численности научных кадров. На фоне войны в Украине и мобилизации «утечка мозгов» ускорилась.

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