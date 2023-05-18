Треть вертолетов в России могут прекратить полеты из-за санкций 18.05.2023, 19:02

РФ может остаться без 30% вертолетов в течение года.

Россия может остаться без 30% вертолетов в течение года, сказал глава крупнейшего оператора вертолетов Utair Андрей Мартиросов. По его словам, это произойдет, если не решить проблему с поставками двигателей и других комплектующих.

Как сообщает РБК, Мартиросов представил свой сценарий во время выступления на форуме HeliRussia 18 мая. Приоритетной проблемой отрасли он назвал нехватку вертолетных двигателей и сложности приобретения агрегатов и комплектующих изделий, а также задержки их поставки до 300 дней. Дефицит двигателей, по его словам, возник у вертолетов как иностранного, так и отечественного производства.

«Мы делаем прогноз по своему [вертолетному] парку [группы Utair]. Если ситуация не изменится, будет остановка 30% [вертолетов]. Я думаю, у других операторов ситуация не лучше», — сказал глава компании.

Основным поставщиком двигателей для вертолетов в Россию была украинская компания «Мотор Сич». В 2014 году, после аннексии Крыма, украинские власти запретили такие поставки. Однако двигатели компании все равно продолжили попадать в Россию. В рамках международных обязательств существуют «разрешительные схемы», говорил в интервью РБК в 2018 году президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. «Их мы не имеем права не выполнять», — объяснял он.

«ЮТэйр — вертолетные услуги» («дочка» Utair) — крупнейшая вертолетная компания в России и одна из крупнейших в мире. В ее парке около 200 вертолетов: Ми-26, Ми-8, Ка-32, AS 350 и AS 355.

После начала войны в Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли, в том числе в Россию запретили поставлять запчасти. В результате компании столкнулись с дефицитом комплектующих. Накануне Ространснадзор сообщал, что за 2022 год было зафиксировано более 2 тысяч полетов самолетов с техникой, у которой истек срок эксплуатации.

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