Треть российских студентов заявили о желании эмигрировать 1 18.05.2023, 20:28

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Кризис, упадок, деградация.

Война с Украиной ввергла Россию в хаос и перечеркнула возможность благополучной жизни в стране, следует из результатов опроса студентов, проведенного по заказу администрации президента и правительства РФ, узнали «Важные истории».

Респондентов спрашивали, поддерживают ли они так называемую «спецоперацию», под которой подразумевается вторжение в Украину; существует ли угроза нападения на Россию; и какие эмоции они переживают при мысли о своей стране, хотят ли уехать.

Из эмоций у студентов превалируют тревога и страх — об этом заявили 36%, возмущение и разочарование ощущают около 20%, все еще сохраняют надежду 25%. Гордость за Россию испытывают только 12-14% опрошенных.

Также учащихся попросили выбрать одно или несколько слов, которые больше всего подходят для описания нынешней ситуации в России. Самым популярным стал «кризис» (44%) — этот вариант ответа на первом месте во всех вузах — и «упадок» (32%). «Возрождение» и «стабильность» выбрали только в 16% и 8% случаев соответственно.

Треть студентов выразили желание эмигрировать. В большинстве вузов этот показатель колеблется от 14% до 24%, а в Высшей школе экономики такие настроения у 58% учащихся.

Также респондентам предлагали выбрать наиболее важные для них понятия. Больше половины отнесли к ним «любовь, отношения и семью», а также «самореализацию и разностороннее развитие», 47% — материальное благополучие. Меньше всего студентов заботит «участие в жизни России и поддержка государства» — 10%. Также всего 19% набрало «уважение к стране, ее истории и традиционным ценностям», которые так защищает Владимир Путин.

На вопрос, о чем в первую очередь должно заботиться руководство России, 69% студентов ответили: «развитие экономики, обеспечение благосостояния граждан, повышение качества жизни». И только 13% считают, что приоритетом для властей должны быть «сила государства, военная мощь и влияние на международные процессы».

Опрос провели в более чем 500 вузах. При этом 30 из них располагаются на захваченных регионах Украины — в основном это университеты, институты и академии на территориях Донецкой и Луганской областей, оккупированных с 2014 года.

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