В Колумбии четверо детей провели после авиакатастрофы 16 дней в джунглях 1 18.05.2023, 20:49

4,742

Одному из них было 11 месяцев.

В джунглях Колумбии нашли живыми четырех детей, находившихся на борту самолета Cessna 206, потерпевшего крушение 1 мая. Их в течение 16 дней искали местные военные.

«Мы нашли живыми четырех детей, пропавших без вести в результате авиакатастрофы в Гуавьяре. Радость для страны», — отметил президент Колумбии Густаво Петро в своем твиттере. Об этом пишет издание El Tiempo.

Самолет Cessna 206 подал аварийный сигнал 1 мая. Через 370 часов поисков было найдено место авиакатастрофы. На борту находилось тело пилота, позже удалось опознать еще два тела — второго пилота и мать детей.

В то же время четырех детей женщины в возрасте 13, 9, 4 лет и 11 месяцев нигде не было. Это давало надежду, что дети живы, и она оправдалась. На данный момент дети в безопасности. То, что они не погибли в джунглях, где высота деревьев достигает 40 метров и водятся опасные животные — настоящее чудо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».