Германия хочет ввести контроль на границе с Польшей из-за нелегалов из Беларуси 18.05.2023, 22:08

На участке границы с Польшей только в апреле было выявлено 2427 нелегальных въездов.

Правительства федеральных земель Германии, граничащих с Польшей, обеспокоены ростом нелегальных мигрантов из Беларуси. Об этом пишет «Наша Ніва» со ссылкой на немецкое интернет-издание Welt.

Федеральная полиция Германии констатирует, что на участке границы с Польшей в апреле было выявлено 2427 нелегальных въездов. В марте их было 1584, а зимой еще меньше — 1389 в январе и 1040 в феврале.

В статье приводится мнение польских властей, что мигранты стараются не получить оборону в Польше, а перебраться в Западную Европу. При этом им помогают белорусские пограничники. Польская полиция заявляет, что среди задержанных много сирийцев и афганцев, а также граждан других арабских и африканских стран. При этом многие из них имеют российские туристические или другие визы.

Немецкое издание Bild со ссылкой на конфиденциальный документ федеральной полиции Германии писало, что половина арестованных на восточной границе Германии в марте имела свидетельства, что они попали в ЕС через Беларусь.

На саммите по проблемам беженцев 10 мая 2023 года канцлер Олаф Шольц и главы правительств 16 федеральных земель договорились расширить стационарный пограничный контроль. Теперь министры внутренних дел Бранденбурга и Саксонии, граничащих с Польшей, требуют от федерального министра внутренних дел немедленно ввести стационарный контроль на немецко-польской границе.

Запретить въезд на свою территорию Германия может только после уведомления об этом в соответствующие учреждения ЕС с указанием причины такой строгой меры на внутренних границах стран-членов Шенгенского пространства. В противном случае пограничный контроль будет лишь статистическим подсчетом незаконных пересечений границы.

В Welt полагают, что Брюссель не станет серьезно сопротивляться немецкому решению, так как 1 мая Франция объявила о введении стационарного контроля на всех государственных границах.

Миграционный кризис на границах Беларуси со странами ЕС начался во второй половине 2021 года. В Брюсселе заявили, что это форма гибридной войны, и возложили ответственность за него на официальный Минск. В результате противостояния Польша и Литва в 2022 году поставили ограждения на границе с Беларусью.

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