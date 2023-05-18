СМИ: Американец, которого ФБР разыскивает за штурм Капитолия, находится в Беларуси 5 18.05.2023, 23:03

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Он преподает английский язык детям в Бресте.

Американец Эван Ньюман, который на родине находится в розыске из-за участия в беспорядках двухлетней давности, а в Беларуси получил политическое убежище, сейчас живет в Бресте — там он работает в частной школе под другим именем и учит детей английскому языку, пишет «Новы Час».

Гражданин США Эван Ньюман (Evan Newmann) попал в Беларусь в сентябре 2021 года. На родине его разыскивают как активного участника штурма Капитолия, который в январе того же года предприняли сторонники Дональда Трампа.

В США Ньюману, 48-летнему жителю калифорнийского городка Милл-Валли, вменяются шесть пунктов обвинения, среди которых нападение, сопротивление или препятствие действиям полиции, создание препятствий для правоохранителей во время гражданских беспорядков, а также насильственное вторжение и хулиганское поведение на территории Капитолия.

На сайте ФБР он значится в списке особо разыскиваемых преступников. Также отмечается, что его «следует считать вооруженным и опасным».

22 марта 2022 года стало известно, что Ньюман получил политическое убежище в Беларуси.

— В Беларуси чувствую себя в безопасности. Спокоен, нравится в стране. Сегодня испытываю смешанные чувства. Рад, потому что Беларусь проявила заботу обо мне. Расстроен, потому что оказался в такой ситуации, что в родной стране возникли проблемы, — говорил он в интервью госСМИ.

После этого об американце долгое время ничего не было слышно. Не появлялся он и в госСМИ, которые ранее активно приглашали Ньюмана на интервью.

Однако «Новы Час» обращает внимание, что интервью с Ньюманом, из которого стало известно о получении им убежища в Беларуси, было снято в Бресте — поэтому можно сделать вывод, что он обосновался именно в этом городе.

Там же, пишет издание, Ньюман устроился на работу в частную школу иностранных языков International Language House и по выходным преподает английский подросткам.

Школа позиционирует американца как «носителя языка, который ни слова не понимает по-русски», и широко рекламирует возможность занятий с ним на своих официальных страницах в Instagram и Facebook. Имя «носителя языка» в таких объявлениях не указывается, однако представители школы публикуют в соцсетях множество фото, на которых легко узнать Эвана Ньюмана.

Журналисты позвонили в International Language House по номеру, указанному на сайте школы, чтобы узнать, кто преподает английский детям. Администратор назвала его Стивеном и сказала, что, к сожалению, не знает фамилии. Тем не менее выяснилось, что «носителя языка» раньше жил в Калифорнии, как и Эван Ньюман. А сейчас поселился в Беларуси, «потому что ему здесь нравится». Источник «Новага Часу» сообщает, что в Бресте Эван Ньюман также представляется при знакомстве как Стивен.

Школа иностранных языков International Language House работает в Бресте с 2002 года. На официальном сайте указано, что ILH — единственная школа в Брестской области, получившая аккредитацию Британской национальной ассоциации English UK.

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