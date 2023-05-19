В оккупированном Донецке прогремела серия мощных взрывов 3 19.05.2023, 7:38

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фото: Getty Images

В городе раздается стрельба.

Во временно оккупированном Донецке в ночь на пятницу, 19 мая, прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Взрывы стали раздаваться примерно после часа ночи.

Как отмечают в Telegram-каналах, особенно громко взрывы были слышны в Ворошиловском районе города, возле стадиона «Донбасс-Арена», около крытых рынков.

Также в сети публикуют ролики, на которых слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы.

Представители оккупационных «администраций» пока никак не комментируют происходящее.

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