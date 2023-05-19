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В Беларуси мобилизуют офицеров запаса

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  • 19.05.2023, 7:54
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В Беларуси мобилизуют офицеров запаса

Военкоматы Минской области готовят списки.

Призыв офицеров запаса и занятия с территориальной обороной. Обзор военных новостей за 18 мая

В Беларуси начались мероприятия по мобилизации офицеров запаса и занятия с «территориальной обороной», сообщает проект «Беларускі гаюн».

С военнообязанными, призванными в территориальные войска в Гомеле и Мозырском районе, проведены занятия по огневой подготовке. Военнослужащие отработали приемы и способы ведения огня из штатного оружия.

В военном комиссариате Минской области представителями воинских частей проходит изучение офицеров запаса.

Состоялась также отправка военнообязанных из военного комиссариата Пружанского района на военные сборы по подготовке по военно-учетным специальностям и обслуживанию техники.

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