В Беларуси мобилизуют офицеров запаса

В Беларуси мобилизуют офицеров запаса3
- 19.05.2023, 7:54
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Военкоматы Минской области готовят списки.
Призыв офицеров запаса и занятия с территориальной обороной. Обзор военных новостей за 18 мая
В Беларуси начались мероприятия по мобилизации офицеров запаса и занятия с «территориальной обороной», сообщает проект «Беларускі гаюн».
С военнообязанными, призванными в территориальные войска в Гомеле и Мозырском районе, проведены занятия по огневой подготовке. Военнослужащие отработали приемы и способы ведения огня из штатного оружия.
В военном комиссариате Минской области представителями воинских частей проходит изучение офицеров запаса.
Состоялась также отправка военнообязанных из военного комиссариата Пружанского района на военные сборы по подготовке по военно-учетным специальностям и обслуживанию техники.