ВСУ прорвали южный фланг российских войск под Бахмутом 19.05.2023, 10:21

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Украинская армия заняла плацдарм в лесу возле Ивановского.

У армии Путина трещат фланги под Бахмутом: под контроль ВСУ вернулся лес у Ивановского

Силы обороны Украины выбили оккупационные войска РФ из леса на юге от Бахмута, фланги россиян продолжают сыпаться, передает dialog.ua.

«У Сил обороны Украины новые успехи на Бахмутском направлении. Россияне отброшены на южном фланге», - такой информацией поделился утром 19 мая на своем канале в Telegram боец 24-го штурмового батальона ВСУ «Айдар» под позывным Осман.

«Лес около Ивановского вчера (18 мая- ред.) был полностью взят под контроль ВСУ», - написал военнослужащий.

Он уточнил, что украинские военные понесли потери в этой операции.

Ивановское - это южная часть «клещей», которыми россияне планировали взять в окружение Бахмут.

Как сообщал сайт, вчера украинская штурмовая бригада прорвала западный фланг россиян под Бахмутом.

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