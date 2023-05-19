Внезапная переброска 10 истребителей в Мачулищи: что готовит Россия? 1 19.05.2023, 10:38

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Военный эксперт раскрыл планы Кремля.

Россияне хотят сыграть в «угрозу эскалации из Белоруси». Так, они перебрасывают 10 истребителей на аэродром в Мачулищах.

Как сообщал сайт Charter97.org, 18 мая с аэродрома «Барановичи» на аэродром «Мачулищи» перебазировали 8 истребителей Су-34 и 2 Су-30СМ. Впрочем, такие действия врага абсолютно прогнозируемы.

Об этом «24 каналу» сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Россияне могут готовить провокации

Захватчики пытаются демонстрировать, что они готовы усилить обстрелы с белорусского направления. Кроме того, продолжается подготовка к развертыванию перемещение российского ядерного оружия. Пик этой активности должен быть в июне – июле.

«Есть некоторые странные инциденты, которые не приобретают большую огласку, но они есть. Например, ракета Х-55, запущенная именно Су-34 или Су-35 с территории Беларуси еще в декабре – она залетела на 300 километров вглубь Польши и была найдена только в апреле», – отметил Мусиенко.

Вполне возможно, подчеркнул он, что россияне готовят какие-то провокации не только против Украины, но и Польши. В этом контексте следует учитывать риторику вражеских пропагандистов.

«Они все чаще говорят о том, что нужно бить по границе Украины с Польшей, по территории Польши, чтобы блокировать перемещение оружия и так далее», – подчеркнул военный эксперт.

В Беларуси неспокойно

Интересно, что в Беларуси начали появляться знаменитые «зубы дракона». Их располагают в 20 километрах от Гомеля, у трассы в направлении границы с Украиной.

«Они постоянно боятся, они же постоянно говорят, что Украина пойдет на них. Белгородская, Курская, Брянская – постоянное военное присутствие России. Они также думают, что в рамках контрнаступления Украина будет совершать определенные маневры на территории этих областей», – констатировал военный эксперт.

Поэтому россияне постоянно обстреливают пограничные области Украины, рапортуя, что таким образом срывают наше контрнаступление и угрозу для России.

Более того, Лукашенко очень взволнован из-за того, что потенциально может происходить. Он понимает, что при ухудшении его состояния могут начать происходить определенные процессы в Беларуси.

«Полк ли Калиновского или другие белорусские граждане, имеющие право совершать протестные акции, зайдут вместе с белорусской оппозицией, и произойдет смена власти», – отметил Александр Мусиенко.

Та архитектура в Беларуси, построенная Россией, резко посыплется. С этим и связано укрепление границы.

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