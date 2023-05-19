В Минске — рекордное обнищание населения 2 19.05.2023, 10:51

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А какова ситуация в регионах?

В Минске рекордно упали реальные располагаемые денежные доходы населения. Так, в первом квартале этот показатель в столице упал на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Белстат.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которому определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные к уровню инфляции, напоминает zerkalo.io.

В целом по стране реальные доходы населения в январе — марте выросли на 0,3% к аналогичному периоду прошлого года. Этот показатель упал только в Минске — на 7,4%. В областях реальные доходы в первом квартале выросли. Заметнее всего — в Брестской и Гродненской областях (5,6% и 5,4% соответственно).

Реальные доходы белорусов начали падать в некоторых регионах в первом квартале 2022 года, это произошло впервые за продолжительное время. В январе — марте прошлого года этот показатель был в плюсе только в Минской и Гомельской областях (рост составлял скромные 0,1% и 0,2% соответственно), а также в Минске — на 2,3%. По итогам первого полугодия, как и в целом по итогам 2022-го, реальные доходы были в минусе уже во всех областях, а также Минске.

В общем объеме денежных доходов оплата труда в первом квартале этого года занимала 63,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) — 23,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5%.

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