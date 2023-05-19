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После взрывов в Брянской области РФ начались увольнения и аресты белорусских железнодорожников

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  • 19.05.2023, 12:05
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После взрывов в Брянской области РФ начались увольнения и аресты белорусских железнодорожников

Против некоторых из них были возбуждены уголовные дела.

После взрывов на железной дороге в Брянской области, в результате которых два поезда сошли с рельсов, один из которых следовал из Беларуси, барановичских железнодорожников вызвали на беседы. Об этом сообщили правозащитники «Весны».

Им стало известно, что на беседу вызвали около десяти машинистов Барановичского отделения БЖД. Правозащитники утверждают, что в итоге против некоторых из них были возбуждены уголовные дела за «оскорбления» в интернете. Машинистов уволили с работы.

Напомним, в первая диверсия в Брянской области случилась 1 мая. Тогда на перегоне Унеча-Рассуха был взорван заряд во время прохождения грузового поезда беларусского формирования. На следующий день, подрыв произошел на выезде из Брянска.

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