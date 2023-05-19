Крупное промышленное предприятие отправляет работников в простой 4 19.05.2023, 12:10

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По нему ударила потеря рынков ЕС и Украины, а поставки в РФ не спасают.

Из-за санкций на «Полоцк-Стекловолокно» на 40% упала реализация продукции, на складах лежит ее трехмесячный запас. Как следствие, задолженность по кредитам увеличилась, для работников сокращают рабочие часы и выплату премий. Это следует из выступления гендиректора предприятия Ильи Икана перед работниками, пишет zerkalo.io.

Гендиректор Илья Икан рассказал, что раньше «Полоцк-Стекловолокно» около 90% продукции экспортировал на рынки Европы, Украины, Кореи, Японии и других стран. Высокомаржинальные продукты приносили основной доход, это позволяло предприятию развиваться, окупать текущую деятельность, при этом была минимальная кредитная задолженность, а работники получали достойную заработную плату.

Однако из-за санкций в отношении Беларуси со второго полугодия прошлого года появились проблемы с реализацией продукции в Европу и дальнее зарубежье. Также есть трудности с прохождением платежей, произошел отток клиентов и отказ крупных контрагентов от своих обязательств, некоторые рынки для завода полностью закрылись. Правда, в 2022 году завод значительно увеличил поставки продукции в Россию, но сегодня нарастает соперничество на рынках РФ и КНР.

По словам Икана, финансово-экономическая ситуация на «Полоцк-Стекловолокно» остается нестабильной и руководство стремится ее выровнять. Для этого заводу надо удвоить продажи на белорусском рынке, но для конкурентоспособности себестоимость продукции завода надо снижать.

Сейчас реализация готовой продукции упала на 40% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), на складах накопился трехмесячный объем производства, а задолженность по кредитам увеличилась пропорционально этим объемам.

В конце марта завод остановил на реконструкцию стекловаренную печь, сроки ее модернизации продлили. По этой причине для 255 работников с 15 мая до 31 августа установили период простоя с оплатой труда в размере 1,5 тарифной ставки. Еще для 835 служащих, которые работали пять дней в неделю, с 5 июня по 3 сентября установили неполную, четырехдневную, рабочую неделю.

В 2020 году на предприятии отмечали, что численность работников составляет около 4 тыс. человек. В 2020-м завод уже переводил сотрудников на неполную занятость.

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