В России начался юаневый голод 2 19.05.2023, 14:10

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Переход на «дружественную» валюту сыграл злую шутку с РФ.

Переход России на «дружественный» юань во внешней торговле обернулся проблемами. Компании-импортеры предъявляют высокий спрос на китайскую валюту, но экспортеры и Минфин не могут его удовлетворить.

Об этом свидетельствуют высокие ставки по однодневным свопам в юане — контрактам, по которым стороны договариваются провести две сделки: сначала на покупку валюты, а затем на ее продажу. Третий день ставки держатся выше 6% годовых, а с начала мая они выросли более чем на 120 базисных пунктов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Московской биржи.

Последний раз ставки были столь высокими два месяца назад, что свидетельствует об усилении дефицита китайской валюты на российском рынке. При этом ежедневный объем операций своп с юанем на Мосбирже составляет 250–300 млрд руб. — почти в два раза больше, чем объем таких же операций с долларом и евро.

Согласно данным Центробанка, за 12 месяцев с марта прошлого года российские экспортеры нарастили объем месячных операций в китайских юанях с $0,5 млрд до $6,9 млрд. Одновременно с этим спрос на валюту со стороны импортеров вырос в 5,5 раза, до $7,7 млрд.

По данным Главного таможенного управления КНР, в первом квартале 2023 года импорт из России вырос на треть в годовом исчислении — до 29,8 млрд долларов, а экспорт из России увеличился почти в 1,5 раза — до 24,1 млрд долларов.

В текущей ситуации взяться новой юаневой ликвидности неоткуда, если только Минфин и ЦБ не увеличат продажи валюты из Фонда национального благосостояния, говорит старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов.

Однако продажи юаней со стороны правительства планомерно снижаются третий месяц подряд. С 10 мая ЦБ в интересах Минфина сократил продажу юаней почти вдвое — до 2 млрд руб. ежедневно, хотя еще в марте предлагал валюты на 5,4 млрд руб.

Дефицит юаней может вырасти во втором полугодии, поскольку у российских банков осталось не так много ликвидных юаневых активов, подчеркивает Тулинов. По его оценке, остатки на счетах ностро в банках-нерезидентах находятся на очень скромном уровне в $10 млрд. С осени прошлого года они уменьшились на $20 млрд.

«Так что у российских банков то и дело будет возникать дефицит юаней до тех пор, пока баланс экспортно-импортных потоков в валюте не станет устойчивым», — заключил Тулинов.

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