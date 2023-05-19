СМИ: Пригожин создает новую ЧВК, «Вагнер» списан в Бахмуте 19.05.2023, 14:50

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Евгений Пригожин

«Повар Путина» начал выводить наиболее ценных для него боевиков из Украины.

Евгений Пригожин начал выводить из Украины самые проверенные и опытные кадры своей «Группы Вагнера», сейчас их перебрасывают в Судан.

Об этом пишет издание ВЧК-ОГПУ со ссылкой на некие источники.

«В Судане у ЧВК новый большой контракт с Силами быстрой поддержки и в эту страну началась переброска наемников. В том числе и тех, кто участвовал в боях в Бахмуте. Не только наемников, но и вооружений, на нехватку которых жаловался Пригожин», – пишет издание.

По данным источника, Судан, где недавно вспыхнул новый виток гражданской войны, может стать официальной базой пригожинцев. При этом подразделения, которые будут действовать в африканской стране, хотят назвать «Оркестр» или «Музыканты», чтобы отделить их от собственно «Вагнера».

«А «Вагнер» останется с ненужными бойцами «погибать» в мясорубке на территории Украины», - рассказал источник.

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