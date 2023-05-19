Raiffeisen подтвердил, что вводит ограничения для белорусских банков 19.05.2023, 14:54

Как это может отразиться на белорусах?

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) подтвердила информацию о том, что ограничивает свою деятельность в Беларуси. Об этом пишет информагентство APA. Речь о том, что австрийцы сократят корреспондентские отношения с белорусскими банками. Это может затруднить белорусским банкам осуществление международных платежей — как компаний, так и физлиц, пишет «Зеркало».

Напомним, ранее в мае стало известно, что RBI решила сократить корреспондентские отношения с банками стран СНГ. Об этом написало издание РБК со ссылкой на неназванного представителя кредитной организации. Так, в Казахстане крупнейший банк Halyk Bank, у которого открыты корреспондентские счета в RBI, из-за этого ввел «ограничения на платежи, относящиеся к определенным отраслям». Сообщалось, что так же поступили и другие клиенты RBI в этой стране.

Позже появилась информация о том, что австрийцы сократят корреспондентские отношения с белорусскими банками, однако официально эти данные не подтверждались.

Чем все это грозит белорусам?

После введения санкций против белорусской банковской сферы финучреждениям пришлось вводить изменения по валютным переводам за границу. Некоторые финучреждения потеряли привычные банки-корреспонденты и продолжают и сейчас сталкиваться с этой проблемой. К примеру, «Приорбанк» с 15 мая потерял американский банк-корреспондент Citibank NA и прекратил операции в долларах по корсчету.

При этом Raiffeisen Bank International еще в 2021 году ограничил сотрудничество с «Беларусбанком» из-за санкций против нашей страны. Сейчас «Беларусбанк» для переводов в евро пользуется услугами банка-корреспондента Commerzbank AG.

В феврале этого года некоторые белорусские компании столкнулись с проблемой проведения платежей в пользу европейских контрагентов через «Приорбанк». Тогда же появилась информация, что это может быть связано с ужесточением требований для банков-корреспондентов по отношению к Беларуси у группы Raiffeisen Bank International.

Однако у некоторых белорусских банков Raiffeisen Bank до сих пор остается банком-корреспондентом, причем единственным. То есть других вариантов у них отправлять за границу переводы в евро и долларах, по всей видимости, пока нет.

К примеру, «Банк РРБ» отправляет переводы в евро и долларах как раз через банк-корреспондент Raiffeisen Bank. Однако по долларовым отправлениям есть ограничения. «С 15 февраля 2023 года возможность осуществления переводов необходимо согласовывать с вашим менеджером», — уточняет финучреждение.

Через Raiffeisen Bank также отправляет переводы в долларах и евро «БСБ Банк», а «Технобанк» и «БНБ Банк» — в евро. При этом «БНБ-Банк» ранее предупредил клиентов, что с 15 февраля этого года внес изменения по входящим и исходящим отправлениям в долларах для юридических и физических лиц. «Проведение входящих или исходящих платежей в долларах будет возможно только с участием определенного перечня банков», — сообщал банк.

В нынешней ситуации банкам, у которых Raiffeisen Bank до сих пор единственный банк-корреспондент, придется оперативно искать другие варианты, как отправить средства клиентов за границу.

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