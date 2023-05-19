HIMARS уничтожил в Донецке роту российских танков «Т-90» 8 19.05.2023, 15:17

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Технику готовили для штурма Марьинки.

В ночь на 19 мая в оккупированном Донецке прогремели сильные взрывы.

По предварительным данным, ВСУ уничтожили крупное скопление боевой техники ВС РФ в Петровском районе города.

Первым об этом сообщил ресурс «Оперативний ВСУ».

Информацию вскоре подтвердил и известный украинский военкор Андрей Цаплиенко в Telegram.

Предварительно, удары наносились реактивной системой залпового огня HIMARS.

В итоге россияне лишились танков модели «Т-90». Опубликованы кадры разбитых боевых машин, снятые с помощью беспилотника.

«Сообщают, что рота российских «Т-90», а это до 10 танков, были уничтожены ночью ударом HIMARS. Танки заметил БПЛА Poseidon в Петровском районе оккупированного Донецка. Они, вероятно, должны были принять участие в штурме Марьинки, которая находится рядом», - сообщил Цаплиенко.

Отметим, что от территорий, подконтрольных ВСУ, до Донецка всего около 10 км. То есть, удары вполне могли наноситься с помощью HIMARS.

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