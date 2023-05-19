В Кобрине 23-летний россиянин разгромил и поджег прачечную 4 19.05.2023, 16:01

3,538

Он собирался сбежать из страны.

В УВД Кобрина поступило сообщение о поджоге помещения прачечной. Сотрудники милиции установили, что неизвестный около 6 утра выбил входную дверь с тыльной стороны здания, находящегося по улице Советской, повредил технику, сложил на полу вещи и поджег их. Причиненный ущерб составил свыше 250 базовых величин (9250 рублей).

Сотрудники милиции установили, что к произошедшему причастен 23-летний гражданин Российской Федерации. Парня около 15.00 задержали в Бресте. Он находился в одном из заведений общепита и планировал покинуть территорию Беларуси.

По словам задержанного, на преступление его толкнули личные неприязненные отношения с владельцем прачечной.

Сейчас он в изоляторе временного содержания. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».