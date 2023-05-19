Три белорусских предприятия будут ремонтировать военную технику РФ
- 19.05.2023, 16:41
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Лукашисты всячески поддерживают агрессора.
Белорусские заводы получили заказы на техническое обслуживание и ремонт российского радиоэлектронного вооружения, бронетанковой техники и авиации, заявил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. Об этом сообщает Office Life.
Речь идет о том, что предприятия Беларуси будут самостоятельно обслуживать российскую технику, которая поступает на вооружение в белорусскую армию. Сейчас на заводах ведется работа по дооснащению мощностей.
- На сегодняшний момент все три ремонтные предприятия Беларуси в установленном порядке проходят сертификацию по ремонту и обслуживанию, — заявил Пантус.
Конкретики по предприятиям пока нет. Возможно, одно из них — ОАО «2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» в Борисове.
Ранее представитель российского концерна «Алмаз — Антей» рассказал, что концерн дооснастит предприятие в Борисове для того, чтобы на нем можно было обслуживать зенитно-ракетные комплексы Тор-М2 и С-300.