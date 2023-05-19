Путин заявил о страхе деколонизации России 9 19.05.2023, 17:41

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Хозяин Кремля через раз запинаясь заявил о вероятности раскола РФ на «десятки мелких образований».

Российский диктатор Путин проговорился о своем страхе деколонизации РФ и раскола государства на «десятки мелких образований» из-за постоянных «провокаций».

Об этом Путин запинаясь объявил на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он указал, что «противники РФ» под видом российских граждан создают объединения, угрожающие РФ деколонизацией.

- Говорят, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований. Понятно, для чего. Чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Других целей у них нет, - указал Путин.

При этом правитель РФ запутался, о ком говорит: «Кстати, они говорят на своем собственном языке, потому что сами..это..бывшие колонии, ну значит страны, которые владели колониями, а сегодня проводят неоколониальную политику. Они поэтому говорят о нас, думая о себе, думая, что мы такие же, как они», - заявил он.

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