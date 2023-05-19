В минском аэропорту усилили контроль при въезде в страну 19.05.2023, 17:50

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Люди в штатском уводят «на беседу».

Вечером 18 мая стало известно о белоруске, которую задержали в Национальном аэропорту Минск. По прилете у нее проверили телефон и нашли там «древние фотки с женских маршей». В результате здание аэропорта девушка покинула в сопровождении силовиков. После публикации новости несколько читателей рассказали «Зеркалу», что проверки пассажиров в аэропорту — явление не новое. По их словам, это те же допросы, что и на наземной границе.

«По одному приглашали на беседу с кагэбэшником»

Алексей летел в Беларусь в начале мая. По его словам, проверки в аэропорту не сильно отличались от тех, что уже давно практикуют при въезде в страну по земле:

— Судя по всему, паспорт проверяют по базе политических, и если что-то не так, пограничник докладывает старшему смены. Потом просят присесть, и после человек в гражданском ведет в кабинет. Там уже допрос на камеру, проверка содержимого телефона. В тот момент я очень напрягся, первая мысль, когда увидел камеру, была: «Сейчас будем снимать покаянное видео». Хотя это сейчас говорю с иронией, а тогда было совсем не до смеха.

Марина рассказывает, что столкнулась с такими проверками на прошлой неделе, когда возвращалась из отпуска вместе с мужем. К самой женщине вопросов не было, а вот ее супруга остановили.

— Его не пропустили на паспортном контроле, — объясняет она. — С самолета было таких человек 15. Всех отсадили и по одному приглашали на беседу, судя по всему — с кагэбэшником. И там же проверяли телефон. Тянулось это очень медленно, мужа выпустили только часа через два.

Со слов мужа Марина описывает: в кабинете были двое мужчин в серых костюмах без бейджей. Они спрашивали имя, год рождения, куда и когда летал человек, цель поездки, с кем путешествовал и где жил. И в конце просили посмотреть телефон.

— Весь разговор записывался на камеру, и еще они делали какие-то пометки в блокноте. В телефоне, судя по открытым вкладкам, смотрели все соцсети, ютуб, галерею фото. А потом просто отпустили, без каких-то предупреждений, — говорит читательница. — Как сказал мой муж, эти люди вели себя как начальники всех вокруг.

Собеседница вспоминает: пассажиров вызывали по одному, на каждого уходило примерно 10 минут. Тех, кто ждал своей очереди, не отпускали даже в туалет.

— Волнительно было, конечно. Я прошла паспортный контроль, жду мужа — а его куда-то уводят. К счастью, он мне писал, что у них там происходит, и было спокойнее. Особенно когда увидела, что других людей после беседы отпускают. А телефоны мы заранее почистили, максимум, который можно было найти, — видео Каца и Варламова в истории ютуба. Их вроде бы пока легально смотреть. Но вообще даже непонятно, почему допрашивали именно мужа — к ответственности он не привлекался, в протестах не участвовал.

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