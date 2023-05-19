Европа требует от «Газпрома» $17 млрд за недопоставленный газ 2 19.05.2023, 18:07

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Европейские компании одна за другой подают к российской газовой монополии иски о взыскании убытков.

Отключение газа странам Европы в попытке «заморозить» клиентов на единственном крупном экспортном рынке может дорого обойтись «Газпрому».

Европейские компании одна за другой подают к российской газовой монополии иски о взыскании убытков, общая сумма которых по состоянию на май 2023 года могла перевалить за $17 млрд.

В четверг о начале арбитражного разбирательства с «Газпромом» объявила польская Europol Gaz. Компания, управлявшая польским участком трубопровода «Ямал-Европа», который качал газ из Западной Сибири потребителям в Германии, требует 6 млрд злотых, или $1,45 млрд.

Эта сумма включает просроченные платежи за транспортировку газа на 850 млн злотых и еще 5 млрд злотых «упущенной прибыли», рассказал министр государственных активов Польши Яцек Сасин (его цитирует Reuters).

Иски против «Газпрома» уже подали около 10 компаний. Рекордный — на $12,5 млрд — поступил от немецкой Uniper, покупавшей в России 20 млрд кубометров газа ежегодно.

Будучи крупнейшим импортером российского газа в Германии и одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2», Uniper оказалась на грани банкротства и была де-факто национализирована после того, как осталась без ключевого поставщика и была вынуждена закупать топливо по взлетевшим ценам на спотовом рынке. На спасение компании правительство ФРГ потратило 29 млрд евро.

Еще около $1 млрд от «Газпрома» требует RWE — другой немецкий импортер газа, получавший 1 млрд кубометров в год.

Французская Engie потребовала от «Газпрома» около $1,3 млрд с учетом импорта на 2 млрд кубометров в год, оценивал ранее аналитик БКС Рональд Смит.

Итальянская Eni подала иск в мае, не раскрывая его сумму. Однако с учетом объема закупок — около 20 млрд евро — он может исчисляться миллиардами евро, как и у немецких импортеров.

По состоянию на конец февраля требования к «Газпрому» от европейских клиентов достигали $15 млрд, а после исков от Eni и Europol Gaz это уже как минимум $17 млрд, следует из расчетов The Moscow Times.

Потребовав оплаты газа в рублях и получив отказы, в прошлом году «Газпром» потерял половину экспорта газа. Продажи на внешние рынки — 100 млрд кубометров — стали минимальными с последних лет СССР.

В этом году, согласно прогнозу комиссии по энергетике Госсовета, экспорт газа схлопнется еще вдвое и составит лишь 50 млрд кубометров. Из них 22 млрд кубов получит Китай по трубопроводу «Сила Сибири», а экспорт в Европу и Турцию рухнет до 28 млрд кубометров — втрое по сравнению с 2022 годом. Его общий объем может стать самым низким с середины 1970-х годов.

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