В Польше нашли боеголовку от ракеты, которая прилетела со стороны Беларуси 19.05.2023, 18:20

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И удивились неожиданной «начинке».

В Польше отыскали боеголовку от российской ракеты, которая в декабре прилетела предположительно со стороны Беларуси и упала под Быдгощем на севере страны. Она оказалась из бетона — об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, передает Polsat News.

— Что касается боеголовки (от упавшей под Быдгощем ракеты. — Прим. ред.) — она найдена, ее исследуют соответствующие учреждения. Она особенная, потому что сделана из бетона, — сообщил Павел Шрот.

Чиновник поделился своими предположениями насчет того, что боеголовка специально могла быть установлена в таком виде — «чтобы эта старая модель ракеты могла ввести в заблуждение украинскую ПВО».

Как заверил глава канцелярии президента, взрывчатки в ней не было.

Павел Шрот добавил, что ракета «не может лететь без боеголовки, поэтому кто-то установил туда такую вершину российской технической мысли».

Напомним, в конце апреля в лесу неподалеку от Быдгоща на севере Польши нашли обломки «неопознанного военного объекта», но без боеголовки.

Обломки ракеты, найденной под Быдгощем. Фото: wolski_jaros

Сразу после находки журналисты заявили, что на элементах снаряда якобы есть надписи на русском. Из-за этого появилась версия о том, что ракета была запущена с польского полигона, например, во время учений или испытаний систем ПВО.

Однако впоследствии эксперты пришли к выводу, что обломки принадлежат российской крылатой ракете Х-55. Она могла прилететь в Польшу из-за восточной границы, в частности со стороны Беларуси, в декабре прошлого года — тогда россияне провели массовый обстрел территории Украины, в том числе с самолетов, которые дислоцировались в нашей стране.

Маршрут полета ракеты, который предложил военный эксперт Ярослав Вольский

В то же время польские радары засекли объект, прилетевший со стороны Беларуси. Военные отслеживали его до тех пор, пока не потеряли в окрестностях Быдгоща — в паре километров от того места, где случайный свидетель обнаружил обломки в конце апреля.

Крылатые ракеты Х-55 класса «воздух-земля» производились еще в советское время. Они могут пролететь на расстояние до 3 тысяч километров и используются как носители ядерных боеголовок.

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