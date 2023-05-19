В Варшаве создан временный мемориал в честь героев Беларуси
- 19.05.2023, 20:09
Мемориал будет открыт с 19 по 31 мая.
В Варшаве создан временный мемориал в честь героев Беларуси. Белорусы его организовали на площадке возле Музея свободной Беларуси (Foksal, 11).
Ассоциация белорусских ветеранов сообщает, что мемориал будет открыт с 19 по 31 мая (ежедневно с 10.00 до 22.00). Соболезнования можно будет оставить в книге, которая находится в здании Музея.
«Приходите почтить память всех героев нашего Отечества, которые отдали свою жизнь за идею свободной Беларуси и Украины», — призывают ветераны.