В Варшаве создан временный мемориал в честь героев Беларуси 19.05.2023, 20:09

Мемориал будет открыт с 19 по 31 мая.

В Варшаве создан временный мемориал в честь героев Беларуси. Белорусы его организовали на площадке возле Музея свободной Беларуси (Foksal, 11).

Ассоциация белорусских ветеранов сообщает, что мемориал будет открыт с 19 по 31 мая (ежедневно с 10.00 до 22.00). Соболезнования можно будет оставить в книге, которая находится в здании Музея.

«Приходите почтить память всех героев нашего Отечества, которые отдали свою жизнь за идею свободной Беларуси и Украины», — призывают ветераны.

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