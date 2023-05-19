МИД РФ в ответ на санкции США запретил въезд Обаме 7 19.05.2023, 21:13

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Всего МИД РФ запретил посещать страну 500 американцам.

Бывшему президенту США Бараку Обаме закрыли въезд в Россию в ответ на американские санкции против российских чиновников и миллиардеров. Всего МИД РФ запретил посещать страну 500 американцам.

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции», — отмечает димпломатическое ведомство.

Въезд в Россию запретили действующим и бывшим чиновникам, конгрессменам, сенаторам, главам компаний ВПК, поставляющим оружие Украине, а также сотрудникам «русофобских» аналитических центров.

Кроме того, МИД сообщил, что запрос американского посольства о консульском посещении арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича был в очередной раз отклонен. В министерстве это назвали реакцией на невыдачу виз российским журналистам из пула Сергея Лаврова.

Ранее США объявили о новых санкциях против России. В черные списки включили сотни компаний, в том числе золотодобывающие организации «Полюс» и Polymetal. Под ограничения также попали предприятия, связанные с машиностроением и авиастроением и компании ОПК.

Американский Минфин ввел санкции против десятков физических лиц, в частности, против уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, вице-премьера Виктории Абрамченко, российских миллиардеров Игоря Кесаева (совладелец ГК «Меркурий») и Владимира Литвиненко (контролирует более 20% «Фосагро»). Кроме того, в Россию запретили поставлять свыше тысячи различных товаров, в том числе электронику, антиквариат, алкоголь, часы, ковровые покрытия, косметику и парфюмерию.

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