Италия столкнулась с самым сильным за 100 лет наводнением 19.05.2023, 22:13

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Фоторепортаж.

Север Италии столкнулся с самым сильным за последние 100 лет наводнением, жертвами которого по состоянию на 19 мая стали 14 человек. Тысячи жителей эвакуированы, почти все реки между Римини и Болоньей вышли из берегов, передает РБК.

За несколько дней на севере Италии выпала шестимесячная норма осадков.

По предварительным оценкам, без крова остались около 20 тыс. человек; 23 реки вышли из берегов, что вызвало 280 оползней, охвативших 41 город.

Вооруженные силы Италии и береговая охрана присоединились к спасательным операциям. Для эвакуации были задействованы вертолеты и надувные лодки.

В некоторых районах уже начались восстановительные работы, однако более 20 тыс. человек остаются без света.

По данным Coldiretti, крупнейшей сельскохозяйственной ассоциации Италии, вода затопила более 5 тыс. ферм.

Стефано Боначчини, глава наиболее пострадавшего региона Эмилия-Романья, сравнил разрушения с землетрясением, которое произошло в регионе в 2012 году: тогда погибли 28 человек. «Количественно ущерб будет меньше, но он составит несколько миллиардов евро», — сказал Боначчини телеканалу Rai 3.

Наводнение пришло в Эмилию-Романью и другие районы северной Италии сразу после засухи, которая держалась несколько недель.

Эколог Паола Пино д'Асторе в разговоре с Reuters назвала эту цепочку событий прямым следствием глобального изменения климата. «Изменение климата уже происходит, и мы переживаем его последствия. Это не какая-то отдаленная перспектива, это новая норма», — сказала она

На фото — последствия наводнения в одном из наиболее известных курортных городов Италии, Римини.

В наибольшей степени наводнение затронуло именно города на Адриатическом побережье Италии.

Сейчас уровень воды продолжает подниматься в реках провинции Модена. При превышении критического уровня воды там тоже может быть объявлена эвакуация, сообщают власти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил 19 мая, что его страна готова оказать Италии любую необходимую помощь.

Премьер Италии Джорджа Мелони, как пишет RaiNews, в кулуарах саммита G7 в Хиросиме показала другим лидерам «Большой семерки» кадры наводнения, после чего некоторые из них позвонили своим послам в Италии, чтобы получить дополнительную информацию.

Дожди в горных районах севера Италии по-прежнему продолжаются.

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