Белград охватили массовые протесты 19.05.2023, 22:24

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Протестующие призвали к отставке министра внутренних дел и главы службы безопасности.

В столице Сербии в пятницу состоялся очередной массовый протест против насилия на фоне двух случаев массовой стрельбы в стране, в результате чего погибли 18 человек.

Об этом сообщает AFP.

Протест под лозунгом «Сербия против насилия», который собрал десятки тысяч людей, стал третьей массовой антиправительственной акцией за последние недели.

Эти протесты являются одними из крупнейших митингов, всколыхнувших Сербию с момента отставки экс-лидера страны Слободана Милошевича более двух десятилетий назад.

Демонстранты требуют от правительства отозвать лицензии на вещание телеканалов, пропагандирующих насилие, и запретить проправительственные газеты, которые нагнетают напряженность, нападая на политических диссидентов. Они также призвали к отставке министра внутренних дел и главы службы безопасности.

Кроме того, в пятницу члены проевропейской оппозиции Сербии ворвались со специальной сессии парламента, обвинив правящую партию и ее союзников в стремлении «заставить митинг замолчать», а не решить вопросы, поднятые демонстрантами.

Сербский президент Александар Вучич назвал протесты «политическим» трюком и анонсировал на следующей неделе отдельную демонстрацию для своих сторонников, которая, по его словам, будет «крупнейшим собранием в истории Сербии».

Напомним, в начале мая в Сербии произошло два массовых расстрела – в школе в Белграде в среду и в окрестностях сербской столицы в четверг. Подозреваемые в обоих случаях – соответственно 13-летний подросток и 20-летний парень – находятся под стражей.

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