Первомайские демонстрации в Париже вылились в столкновения с полицией 2.05.2023, 3:01

Видеофакт.

В нескольких городах Франции во время демонстраций по случаю Дня труда в понедельник произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против противоречивой пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

Об этом сообщает Reuters.

В Париже в полицейских и жандармерию бросали предметы анархисты, одетые в черное. Они подожгли общественные велосипеды и разбили несколько автобусных остановок.

Также в столице Франции активисты Extinction Rebellion забросали краской стеклянный фасад Фонда Луи Виттона и брусчатку возле отеля Ritz.

Беспорядки также вспыхнули в Лионе, где подожгли несколько автомобилей и разгромили несколько офисных помещений. В Нанте на западе Франции пожар вспыхнул перед зданием местной администрации.

По подсчетам Le Figaro, по всей Франции на акции вышли 614 тысяч человек.

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