Первомайские демонстрации в Париже вылились в столкновения с полицией
- 2.05.2023, 3:01
Видеофакт.
В нескольких городах Франции во время демонстраций по случаю Дня труда в понедельник произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против противоречивой пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.
Об этом сообщает Reuters.
В Париже в полицейских и жандармерию бросали предметы анархисты, одетые в черное. Они подожгли общественные велосипеды и разбили несколько автобусных остановок.
Также в столице Франции активисты Extinction Rebellion забросали краской стеклянный фасад Фонда Луи Виттона и брусчатку возле отеля Ritz.
Беспорядки также вспыхнули в Лионе, где подожгли несколько автомобилей и разгромили несколько офисных помещений. В Нанте на западе Франции пожар вспыхнул перед зданием местной администрации.
По подсчетам Le Figaro, по всей Франции на акции вышли 614 тысяч человек.
Mostly peaceful protests in France. pic.twitter.com/K9xbqpscwu— @amuse (@amuse) May 1, 2023