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Израиль назвал условие возврата экстренной репатриации из Беларуси

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  • 2.05.2023, 7:45
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Израиль назвал условие возврата экстренной репатриации из Беларуси

Министерство алии готово вновь рассмотреть этот вопрос.

Если волна репатриации в Израиль усилится, то центры экстренной репатриации в стране заработают вновь, сообщило российскому сайту РБК Министерство алии и интеграции Израиля.

«При необходимости министерство готово вновь рассмотреть вопрос о расширении работы центров, если снова усилится волна репатриации», — сказано в сообщении.

Центры экстренной репатриации позволяли получить статус репатрианта по ускоренной процедуре комплексного обслуживания one-stop shop. Для украинцев возможность такого обслуживания все еще сохраняется во всех случаях, для белорусов и россиян — «в особых гуманитарных».

Закрытие центров экстренной репатриации ведомство объяснило прибытием большого числа новых репатриантов за последний год и «необходимостью уделять больше внимания» уже прибывшим. Кроме того, указало министерство, число тех, кто имеет право на репатриацию и прибывает в Израиль без визы, резко сократилось. В обычном формате перед репатриацией нужно получать специальную визу.

Те репатрианты, кто приехал в Израиль до 15 апреля, но не завершил процедуру изменения статуса в указанный срок, с 15 июня смогут сделать это через организацию «Натив» и управление регистрации населения, добавили в ведомстве.

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