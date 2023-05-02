В Мелитополе утром прогремел мощный взрыв: что известно 1 2.05.2023, 10:06

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Иллюстративное фото

По информации местных, был слышен одиночный взрыв

Во временно оккупированном украинском Мелитополе утром 2 мая прогремел мощный одиночный взрыв, который слышали жители северных районов города.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Пока неизвестно, что именно стало причиной взрыва, но, возможно, ликвидирован еще один коллаборант.

«Одиночный взрыв слышали в 6:45 жители северных районов города. Сразу после по улицам промчался уже привычный для оккупантов Мелитополя набор – полиция и скорая. Обычно одиночный хлопок догоняет коллаборантов, поэтому ожидаем хорошие новости», – говорится в сообщении.

Местное издание РИА-Мелитополь также подтверждает информацию, что в городе раздался взрыв. Громче всего его было слышно в микрорайоне. Сразу после него по улице Интеркультурной поехали полиция с мигалками и сиренами. Также взрыв был слышен на Юрковке.

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