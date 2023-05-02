закрыть
2 мая 2023, вторник, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появились новые подробности атаки партизан на поезд с белорусским тепловозом

17
  • 2.05.2023, 10:11
  • 15,636
Появились новые подробности атаки партизан на поезд с белорусским тепловозом

Было три взрыва.

Взрывчатка на железнодорожных рельсах в Брянской области, где партизаны пустили под откос поезд с белорусским тепловозом, была установлена в трех местах — на поезде было обнаружено три точки контакта. Мощность основного взрыва составила 10 кг в тротиловом эквиваленте. Два других были мощностью примерно по 200 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщает прокремлевский Telegram-каналBaza.

В 100 метрах от взрыва якобы были найдены два окурка, две пачки от сигарет, пустая банка из-под пива и упаковка от супа быстрого приготовления «Роллтон». Также там лежали фрагмент обгоревшей электропроводки и медные фрагменты проводов.

В результате взрыва была разрушена часть рельсов около 6 метров и 4 бетонных шпалы. Также на месте образовалась воронка около 2,5 метров глубиной и около 1,5 метров в диаметре. Кроме того сошел с рельсов двухсекционный тепловоз и 5 вагонов (количество вагонов различается у разных источников). Тепловоз и 4 вагона, согласно «Базе», сгорели. Вытекло 12 тонн дизельного топлива.

Источники «Базы» утверждают, что спецслужбы установили приметы подозреваемого в причастности к подрыву железнодорожного полотна в Брянской области и даже составили его фоторобот.

популярное за неделю

Мнение

А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса
Планета Плюк времен отстоя
Планета Плюк времен отстоя Владимир Халип
Зло творится в тишине
Зло творится в тишине Ирина Халип
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана
Как «Пинскдрев» нашел лес в степях Казахстана Артем Черников