Беспилотник атаковал российских военных в Брянской области 2.05.2023, 11:37

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Один из раненых — спецназовец ГРУ.

В Брянской области в результате атак беспилотников пострадали трое военнослужащих, пишет ASTRA. По данным источников канала, 30 апреля дрон сбросил боеприпас в селе Сушаны Климовского района.

Минно-взрывную травму, осколочные ранения плеча и грудной клетки получил 29-летний военнослужащий войсковой части 64044 спецназа ГРУ. У другого 44-летнего военного этой же части — осколочные ранения, минно-взрывная травма и открытый перелом обеих костей правой голени. Оба госпитализированы в Брянскую областную больницу.

В этот же день в селе Валуец Почепского района с беспилотника также сбросили взрывчатку. Осколочные ранения грудной клетки, бедра и голени получил 35-летний военнослужащий в/ч 96848. Он госпитализирован в Центральную районную больницу Почепского района.

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