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Литва отменила действие режима ЧП на границе с Беларусью

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  • 2.05.2023, 12:30
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Литва отменила действие режима ЧП на границе с Беларусью

Он был введен на фоне обострения ситуации с мигрантами.

Режим чрезвычайного положения, ранее веденный литовскими властями на границе с Беларусью и Россией, прекращает действовать со среды, сообщает LRT.

Режим ЧП был введен литовскими властями 10 ноября 2021 года на фоне обострения ситуации с мигрантами на всем участке границы Литвы с Беларусью и на территории пяти километров от нее. В районы действия ЧП въезд был возможен только по специальным пропускам, за исключением местных жителей, также было запрещено проведение собраний.

24 февраля 2022 года Литва ввела режим общенационального чрезвычайного положения из-за российского вторжения в Украину. С сентября прошлого года общенациональный режим ЧП отменили, с тех пор он применялся на границе с Россией и Беларусью и в пограничных пунктах пропуска.

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