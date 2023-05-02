Двоюродного брата заместителя командира полка Калиновского будут судить второй раз подряд 2 2.05.2023, 12:50

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Его снова обвиняют в «оскорблении Лукашенко».

Политзаключенного Сергея Франчука будут судить второй раз подряд, сообщают правозащитники. Франчук — двоюродный брат заместителя командира полка Калиновского Вадима Кабанчука.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в Минском городском суде 27 апреля был вынесен приговор по уголовному делу Франчука, которого обвинили в «оскорблении Лукашенко» (ч. 1 ст. Ст. 368 УК), оскорблении представителя власти (ст. 369), разжигании социальной розни и вражды (ч. 1 ст. 130), а также в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). Суд согласился с предложением гособвинителя и приговорил Франчука к трем годам лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

А 13 мая в суде Бобруйского района и города Бобруйска состоится рассмотрение еще одного уголовного дела против Франчука. Его снова обвиняют в «оскорблении Лукашенко». Процесс будет вести судья Ольга Серякова.

О задержании Франчука стало известно в августе 2022-го. При задержании его сильно избили. Сначала ему присудили административный арест, а потом завели уголовное дело. Правозащитники признали Франчука политзаключенным.

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