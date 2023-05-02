Белорусским учителям настойчиво предлагают путевки в оккупированный Крым

Белорусским учителям настойчиво предлагают путевки в оккупированный Крым2
- 2.05.2023, 15:07
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Предложения посетить полуостров поступают на фоне возможного контрнаступления ВСУ.
В одной из школ Новополоцка учителей индивидуально вызывают к директору и настойчиво предлагают приобрести путевки в Крым.
Причем, как известно «Нашай Ніве», обещают, что деньги за путевки потом вычтут из отпускных и даже компенсируют 30% их стоимости.
Такие предложения учителям происходят на фоне заявлений украинцев о скором контрнаступлении, одним из направлений которого может быть и Крым. Инструкции, как действовать в случае военных действиях, к предложению не разглашаются.
С самого начала оккупации полуострова у береговой линии начали расти отели. Их число достигло почти полусотни. А это около четырех тысяч мест. К этому нужно добавить еще официально зарегистрированные 364 объекта, в которых также размещают туристов. К тому же и количество пляжей выросло с 260 до 455.
Сколько стоит путевка в Крым? Согласно прейскуранту на сайтах турагентств, 14 ночей в мае-июне обойдется от 130 до 550 долларов в зависимости от разряда отеля. Средняя стоимость путевки с переездом, проживанием в отеле с трехразовым питанием будет составлять примерно 230 долларов.