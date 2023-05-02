Лукашисты перебросят к границам Польши и Литвы новые «маневренные группы» 1 2.05.2023, 15:34

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Речь идет о сотнях человек.

Госпогранкомитетом Беларуси выделяются новые силы для «охраны» границ с ЕС. Сейчас формируются маневренные группы на двух направлениях, сообщил БелТА председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

«Мы в прошлом одну мангруппу сформировали в мозырском отряде (это около 300 человек), сейчас обстановка такова, что мы вынуждены формировать одну мангруппу на лидском направлении, вторую — как резерв на брестском направлении. Будет осень — может, они там не нужны будут, будем перебрасывать на другое направление», — рассказал Лаппо.

Маневренная группа — это основной резерв пограничного отряда.Обычно это небольшое по численности, мобильное, хорошо подготовленное и оснащенное подразделение.

Напомним, ранее заявлялось, что Беларусь планирует увеличить численность некоторых подразделений на южной границе.

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