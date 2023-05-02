На фронте в Украине ранили парамедика полка Калиновского 1 2.05.2023, 16:44

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Анастасия Махомет

Анастасия Махомет пострадала от российской крылатой ракеты.

Происшествие случилось на прошлой неделе на Донецком направлении фронта. Командир эвакуации батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Анастасия «Север» Махомет получила повреждение, когда по городу, где они располагались, ударила российская крылатая ракета, передает «Радыё Свабода».

«Рядом с местом прилета был наш экипаж медэвака (медицинская эвакуация). Пострадала машина, два медика и каким-то чудом никак не пострадал водитель. Машина едет, но определенные проблемы с двигателем все же имеются. От осколков автомобиль не пострадал, а вот камнями побило — дверь выбило, стекло», — рассказывает Анастасия.

Второй медик получил сильную контузию. Он сейчас на лечении, как и сама «Север».

«Мне прилетело камнем в голову, причем я падаю на землю — и возникает мысль: как бы не разбить планшет. Я четыре дня туда информацию собирала по всем больничкам, там вся инфа медицинская по региону.

И нигде этой инфы больше нет, я никуда не успела перебросить. Ложишься на землю и закрываешь планшет собой. В результате планшет остался целым, только протерли его от пыли».

Девушка говорит, что не знает, насколько большой камень ударил ее, так как в тот момент даже не могла понять, что происходит.

«С перепугу водитель говорит: «Надо сваливать». Какое сваливать, мы же медики. Побежали в сторону прилета разбираться, прежде всего эвакуировали на машине без дверей тяжело раненых. Мне плохо стало только через пару часов, у меня стал заплетаться язык и казалось, что вот-вот отключусь. Сразу я даже не поняла, что у меня опухло ухо, царапина за ним. Первое время было максимально не до этого».

Медик говорит, что у нее черепно-мозговая травма. Доктор-отоларинголог сказал, что барабанная перепонка в норме, со слухом тоже все нормально.

«Я рвусь назад. Естественно, я плохой боец в плане работы на медэваке, но я бы могла работать координатором, сидеть на рации. Могла бы разгрузить немного наших, так как там сейчас на участке катастрофически не хватает медиков. Врачи же говорят, что надо восстанавливаться «ну хотя бы неделю».

«Проверили лапу металлоискателем»

Еще летом Анастасия забрала с одной из задач в Гуляй-Поле щенка, которого назвала Серым. Собака ездит на задания. Когда «Север» ранило, Серый остался с другими медиками.

«Через два дня после моей эвакуации обстреляли позицию медиков. Не до конца понятно, чем именно обстреливали. Было три прихода: один рядом с домом, а два по дому. Еще один медик получил ранение легкое. Это не мог быть танк, но мог быть миномет. Не было даже времени разбираться. Ребята осмотрели Серого и нашли у него рану на лапе».

Изначально лапу просто перевязали, когда же собака попала в пехоту полка Калиновского, они стали наблюдать, что собака постоянно чешет и лижет эту ранку.

«В итоге проверили ранку металлоискателем, который показал, что там что-то есть. Мой водитель взял Серого, повез в соседний город, где есть ветеринарная клиника. Врач говорит: «Там ничего нет!» А мой водитель: «Реж, мы знаем, что есть». В результате нашли осколок между костями в лапе. Достали, обработали, зашили. Сейчас Серый уже в Киеве, я его увижу, а потом он поедет в приют к моим знакомым, потому что нужен досмотр нормальный».

В целом, по словам Анастасии, собака в порядке: бегает, но хромает.

«Естественно, он испугался. Сразу же побежал в дом к нашим ребятам, а потом после третьего обстрела сбежал снова. В последнее время он жил на самовыгуле, только приходил ночевать. Вечером поскребется в дверь и ляжет спать. Утром попрошайничает у всех, просит еды и снова идет гулять».

Собаке нет и года, он родился, когда в Украине уже шла война. Мать прятала своих щенят в трубу, чтобы спасти от российских снарядов.

«Теперь же, когда летят самолеты или ракеты, то он сразу спокойно забирается под кровать — и его этому даже никто не учил», — смеется Анастасия.

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