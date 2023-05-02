«Вагнеровец» выжил в Украине, но карма настигла его дома 3 2.05.2023, 17:14

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Оккупант хотел попариться в бане, но что-то пошло не так.

Несмотря на то, что иногда российским оккупантам удается вернуться из Украины целыми и невредимыми, так называемая вселенская справедливость, порой, настигает их и на территории РФ, пишет nv.ua.

Кто-то отправляется за решетку за пьяную поножовщину, кого-то взрывают прямо в кафе в центре Санкт-Петербурга, а кто-то и вовсе нелепо погибает возле деревенской бани в результате случайного падения ракеты.

Тело Меркулова нашли возле деревенской бани

Фото: echofm_online/Twitter

Именно такая судьба, по данным прокремлевских Telegram-каналов, постигла 46-летнего наемника из ЧВК Вагнера Сергея Меркулова, вернувшегося домой в Суземку Брянской области после полугода на передовой.

Как сообщается, на территорию домовладения, где как раз находился военный преступник, упала часть ракеты.

В результате полученных ранений вагнеровец и еще трое его знакомых скончались на месте, а еще двое были госпитализированы.

Ответственность за данный инцидент россияне сразу же возложили на ВСУ, однако, стоит отметить, что ВС РФ ранее также неоднократно наносили удары по собственной территории, поэтому, сказать точно, чья именно ракета убила Меркулова, пока сложно.

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