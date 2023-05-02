В Польше начались самые масштабные военные учения года 3 2.05.2023, 18:12

1,528

Их цель — отработка защиты восточного фланга НАТО.

Anakonda 23 — самые масштабные военные учения текущего года в Польше — стартовали во вторник, 2 мая. Как сообщает польский телеканал TVN24 на своем сайте, в этих маневрах, проводимых с целью отработать защиту восточного фланга НАТО, принимают участие 12 000 польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран-членов НАТО и партнеров Североатлантического альянса, в том числе: США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание предполагается уделить операциям союзников в районе Балтийского моря.

Проходить учения будут не только на территории Польши, но и в Швеции и странах Балтии. Еще на прошлой неделе командование ВС Польши опубликовало в соцсетях предупреждение о том, что улицы в северных, центральных и восточных частях страны могут оказаться временно заблокированными из-за доставки танков M1 Abrams и другой военной техники к месту проведения учений. Более конкретные данные не сообщались по соображениям безопасности.

Отмечается, что подготовка к учениям Anakonda началась еще в 2021 году, однако полномасштабная российская агрессия против Украины поставила партнеров по НАТО перед новыми вызовами и заставила их изменить концепцию маневров. Маневры «Анаконда 23» завершатся 26 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».