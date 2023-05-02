На латвийского пограничника напали трое мигрантов со стороны Беларуси 2.05.2023, 18:38

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Их отгоняли собаками.

Трое иностранцев, пытавшихся нелегально пересечь границу со стороны Беларуси в ночь на 2 мая, напали на латвийского пограничника, пишет Delfi со ссылкой на главу МВД Мариса Кучинскиса. В стране продлили режим ЧС на границе из-за незаконной миграции и рисков, связанных с войной.

По словам министра внутренних дел Латвии, минувшей ночью около 90 человек предприняли попытку нелегально пересечь латвийско-белорусскую границу. При этом трое из них набросились на латвийского пограничника — остановить агрессоров удалось лишь при помощи служебных собак.

По данным погранслужбы Латвии, это могут быть граждане Индии. Всех троих задержали.

В свою очередь министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что ситуация на границе все еще остается напряженной и даже ухудшилась. По его словам, с приближением лета количество нелегальных мигрантов будет лишь расти, соответственно, увеличится и объем работы, выполняемый пограничниками.

Кроме того, правительство Латвии сегодня продлило режим чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе — он будет действовать еще три месяца, минимум до 10 августа 2023 года, сообщает МВД Латвии.

Ведомство объяснило свое решение резким ростом незаконной миграции из Беларуси в Литву и Латвию и рисками, связанными с войной. Там подчеркнули, что наша страна поддержала российскую агрессию против Украины и может «продолжать усилия по дестабилизации ситуации на границе страны с Латвией, то есть оказывать давление на ЕС и НАТО».

В МВД Латвии призвали координировать усилия по защите границы с Литвой и Польшей. Тем не менее, напомним, Литва с 3 мая отменила действие режима ЧП на границе с Беларусью и Россией.

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