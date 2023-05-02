В Брянской области снова подорвали железнодорожные пути 5 2.05.2023, 21:24

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С рельсов сошел грузовой поезд

В Брянской области России 2 мая опять подорвали железнодорожное полотно. В результате опрокинулись вагоны грузового состава, пишет телеграм-канал 112.

По данным Baza, сразу три взрыва произошли на ж/д путях недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска в Карачев. В результате взрыва опрокинулись несколько вагонов. Всего в поезде было 70 вагонов. На место происшествия едут сотрудники спецслужб.

В РЖД подтвердили РБК, что 20 вагонов грузового состава сошли с путей в Брянской области из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

«Сегодня в 19.47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 мая в Брянской области России после взрыва также сошел с рельсов поезд, начался пожар. Позже стало известно, что поездом управляли белорусские машинисты.

Утром 2 мая телеграм-канал Mash сообщил, что в Брянской области предотвратили еще один подрыв ж/д путей. Обходчик заметил несколько подкопов под ж/д полотном, куда планировалось заложить взрывчатку, и выкопанный щебень в мешках — его должны были вывезти.

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