В Беларуси по радио передавали обращение Полка Калиновского 1 2.05.2023, 23:39

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Аудио.

Сегодня в Беларуси по радио передавали обращение Полка Калиновского к белорусам.

Большая часть выступления калиновцев была адресована белорусским военным.

Обращение транслировалось по нескольким радиостанциям и охватило в основном Гомельскую область. В видео, которое прислали в редакцию, частоты немного отличаются от тех, которые транслируются в Гомельской области, потому что видео снято недалеко от границы с украинской стороны.

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