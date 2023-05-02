В Беларуси по радио передавали обращение Полка Калиновского1
- 2.05.2023, 23:39
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Аудио.
Сегодня в Беларуси по радио передавали обращение Полка Калиновского к белорусам.
Большая часть выступления калиновцев была адресована белорусским военным.
Обращение транслировалось по нескольким радиостанциям и охватило в основном Гомельскую область. В видео, которое прислали в редакцию, частоты немного отличаются от тех, которые транслируются в Гомельской области, потому что видео снято недалеко от границы с украинской стороны.