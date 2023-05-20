В Беларуси в 2,5 раза выросли тарифы на услуги аэропортов 20.05.2023, 9:15

Как это скажется на стоимости билетов?

В Беларуси в 2,5 раза выросли предельные максимальные тарифы на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги. Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли опубликовано сегодня, 20 мая, на Национальном правовом портале. Рост тарифов влияет на стоимость билетов.

Тарифы на данные услуги применяют для расчетов с организациями, действующими в области авиации, другими владельцами, арендаторами и эксплуатантами воздушных судов, имеющими сертификат эксплуатанта воздушного судна при выполнении ими регулярных и нерегулярных полетов, а также с прочими потребителями услуг.

Увеличение этих тарифов сказывается на стоимости билетов — и это касается не только авиакомпании «Белавиа», но и всех авиаперевозчиков, выполняющих рейсы из Беларуси или в Беларусь. Все авиакомпании перекладывают на плечи пассажиров дополнительные таксы и сборы: в том числе аэронавигационные услуги диспетчерских служб, сборы за обслуживание самолета в аэропорту, сборы за обслуживание и безопасность пассажиров и другие.

Последний раз предельные максимальные тарифы на услуги аэропортов и аэронавигационные услуги в Беларуси изменялись в ноябре 2021 года.

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