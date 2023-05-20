Одновременно ударили 17 дронов: новые детали взрывов на аэродроме РФ под Брянском 20.05.2023, 9:35

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Авиабаза находится в 180 км от украинской границы.

ВС РФ понесли потери при атаке неизвестными БПЛА военного аэродрома Сеща в Брянской области, расположенном в 180 км от украинской границы. Удар наносили одновременно 17 дронов-камикадзе.

Такими данными поделился в Twitter известный украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко.

Атака случилась еще в ночь на 3 мая. Военно-политическое руководство РФ пыталось скрыть от своего населения последствия данного инцидента, а они очень серьезные.

«Брянские партизаны, которые специализируются на проведении беспилотных бомбардировок, нанесли удар 17 ударными дронами… В результате налета был уничтожен один самолет «Ан-124 Руслан», и еще как минимум 5 претерпели серьезных осколочных повреждений, в связи с чем вышли из строя», - рассказал Стерненко.

Он уточнил, что стоимость одного "Руслана" составляет около $300 млн и отремонтировать данный борт не представляется возможным.

«Этим самолеты россияне использовали для переброски ракетных комплексов в Беларусь и доставки иранских «мопедов» (дронов-камикадзе Shahed-136/131 - ред.)», - сообщил волонтер.

По его данным, неизвестные били по аэродрому с помощью донов с дальностью полета до 300 км, размахом крыла в 3 м и весом в 15 кг. Боевая часть БПЛА, с его слов, была осколочно-фугасной и весила около 3 кг.

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