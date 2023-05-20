Бой шел 30 часов: 13 бойцов ВСУ атаковали более 200 россиян и уничтожили танк 3 20.05.2023, 10:33

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Ветеран армии США рассказал подробности контратаки.

Более 10 защитников Украини свыше суток вели бой против сотен российских оккупантов и противостояли вражеской бронетехнике.

Бойцы ВСУ не только выстояли, но и уничтожили один танк противника, сообщил в Twitter ветеран американской армии Юрий Блят, переехавший в Украину в 2012-м.

«В течение 30 часов - 13 человек. Украинцы и несколько членов моей команды контратаковали позицию, захваченную ранее вчера (18 мая - Ред.) россиянами... 30 часов эти храбрые солдаты продержались против нескольких танков (один из них они уничтожили), нескольких БМП и более 200 российских солдат…», - рассказал он.

Военный добавил, что бойцы ВСУ оттесняли противника назад в течение 30 часов. «Превращаем этот день в день крови для россиян. Ни один член моей команды или подразделения, частью которого мы являемся, не пострадал», - подчеркнул ветеран армии США.

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