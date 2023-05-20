Беспилотник устроил переполох в центре Москвы
- 20.05.2023, 10:49
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Дрон обнаружили на территории Академии водного транспорта.
Беспилотник обнаружили на территории Академии водного транспорта в центре Москвы.
Об этом сообщает российский телеграм-канал «База».
Дрон с камерой обнаружил охранник во время утреннего обхода территории ВУЗа на Новоданиловской набережной.
Сейчас на место едут сотрудники полиции. Также ожидают приезд взрывотехников. Кто запустил беспилотник, и как он попал на территорию — неизвестно.