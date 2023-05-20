«Ник и Майк»: Мир осипшего Лукашенко скукожился 2 20.05.2023, 12:22

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Узурпатор воет от зависти.

Авторы телеграм-канала «Ник и Майк» провели сравнительный анализ прошлой недели во внешней политике:

1. Владимир Зеленский принял участие в саммите Лиги Арабских Государств. Получил определенно более лояльное отношение к Украине в войне, гуманитарную финансовую поддержку и предложения посредничества в контактах с Кремлем.

Единственный, кто был не очень доволен, – это Башар Асад, которому речь Зеленского об уничтожении Украины до боли напомнила историю про такое же стирание с лица земли сирийских городов. Стирали с лица земли те же самые бравые вояки российских ВКС. Суровикин, который получил титул Сирийского мясника, продолжил то же самое в Украине.

С саммита Лиги Владимир Зеленский направился в Хиросиму на саммит G7, который де-факто превратился в G8 (еще одна победа геостратега из Кремля), где будут новые санкции для агрессоров, новые пакеты гуманитарной и военной помощи.

2. Си Цзиньпин провел саммит нового объединения C5, которое скорее всего станет реальным противовесом изредка подающей признаки жизни ОДКБ. Участники саммита – Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан в древней столице Китая получили 3,6 млрд долларов безвозмездно на всех и конкретные предложения по укреплению безопасности в виде перехода под китайский зонтик.

Участие в саммите несколько скрасило позорный приезд на 9 мая в Кремль и резко контрастировало с грустным завтраком содержательными беседами и новыми перспективами. При виде цифр безвозмездной китайской помощи где-то завыл от зависти синепалый синегуб.

3. Окурок из бункера по видеосвязи засвидетельствовал подписание соглашения о строительстве новой железной дороги с Ираном, на которое Россия выделит кредит. Стоит ли говорить о том, что большая часть денег будет распилена, а строительство не будет быстрым? Окурок вряд ли доживет до конца этой стройки века.

Участие в саммите по межнациональным отношениям с феерией о пиве, шпикачках и недоумках стало торжеством внутренней дипломатии. А ведь это просто на экраны без ретуши прорвался внутренний мир из золоченных безвкусных палат.

4.Осипший синепалый синегуб повстречался с несколькими российскими губернаторами и целым министром иностранных дел Никарагуа. Про губернаторов все и так понятно, но господину Монканда хотели бы напомнить, что великий поход хунты в Венесуэлу, Боливию и Эквадор закончился, как только у стран закончились деньги. Долги и скандалы разгребают до сих пор.

Ах да, еще подписано полное российских нарративов совместное заявление стран-агрессоров и прошла парламентская ассамблея стран ОДКБ в Минске, где попытались этот же бред озвучить. Но даже совместное заявление принять не удалось. На фоне визита лидеров большинства-стран участников в Китай тем более очевидно, почему. В Минске просто отбыли номер. Комментарии излишни.

Мир двух агрессоров скукожился до Ирана, Сирии, Никарагуа. Есть еще КНДР и Эритрея. Центральная Азия продолжит дрейф в сторону Китая. Который может несколько отвлечься от Тайваня на то, что само плывет в руки.

Украина продолжает приобретать союзников по всему миру. Итог войны предрешен.

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