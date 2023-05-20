В Грузии возле отеля, где находится дочь Лаврова, начались столкновения

В Грузии возле отеля, где находится дочь Лаврова, начались столкновения7
- 20.05.2023, 15:54
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Есть задержанные.
Возле отеля в грузинской Кахетии, где вероятно поселилась дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова), произошли столкновения между протестующими и полицией.
Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».
Отмечается, что возле отеля Kvareli Lake Resort около 11 утра произошло задержание участников акции протеста.
По состоянию на сейчас задержаны около 16 человек, в том числе члены оппозиционных партий «Дроа» и «Единое национальное движение».
В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили, что их задержали в административном порядке, сообщает Interpressnews.
Задержанных, по данным СМИ, забрали в ближайшие полицейские участки на допрос.
Дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова) прилетела в Грузию на празднование свадьбы брата своего мужа Александра Винокурова.